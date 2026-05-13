Камару Усман: Чимаева не нужно сейчас бросать к Анкалаеву и Прохазке

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о перспективах россиянина Хамзата Чимаева в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Если вы освобождаете титул и поднимаетесь, да, вы имеете право сразу же сразиться за титул. Но если у вас больше нет титула, то вы как бывший чемпион должны подраться за первую строчку, а затем получить бой за титул.

Как по мне, это то положение, в котором Хамзат Чимаев находится прямо сейчас. Впрочем, правильно ли бросать его к Магомеду Анкалаеву или к Иржи Прохазке? Этого не нужно делать», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

