Девин Хейни отреагировал на слух о возвращении Ломаченко на ринг

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Девин Хейни прокомментировал слух о возвращении на профессиональный ринг бывшего соперника украинца Василия Ломаченко.

«Вау… С возвращением, Лома», — написал Хейни в социальных сетях.

Василию Ломаченко 38 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2014 году стал чемпионом мира в полулёгком весе (до 57,2 кг), в 2016-м – чемпионом во втором полулёгком весе (до 59 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2024-м – двукратным чемпионом в лёгком весе.

