Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Девин Хейни отреагировал на слух о возвращении Ломаченко на ринг

Девин Хейни отреагировал на слух о возвращении Ломаченко на ринг
Комментарии

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Девин Хейни прокомментировал слух о возвращении на профессиональный ринг бывшего соперника украинца Василия Ломаченко.

«Вау… С возвращением, Лома», — написал Хейни в социальных сетях.

Василию Ломаченко 38 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2014 году стал чемпионом мира в полулёгком весе (до 57,2 кг), в 2016-м – чемпионом во втором полулёгком весе (до 59 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2024-м – двукратным чемпионом в лёгком весе.

Материалы по теме
Василий Ломаченко возобновит карьеру — The Ring

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android