Тарасов: Джина Карано никогда не была спортсменкой высокого уровня

Тарасов: Джина Карано никогда не была спортсменкой высокого уровня
Комментарии

Менеджер российских бойцов MMA Виталий Тарасов высказался о предстоящем поединке между американками Рондой Роузи и Джиной Карано, который состоится 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано

«Джина Карано провела последний бой по ММА 17 лет назад и никогда не была спортсменкой высокого уровня. Ронда Роузи не дралась 10 лет и завершила карьеру после двух поражений нокаутом. Если бы этот бой состоялся хотя бы году в 2012-м, он бы стал самым громким в истории женских ММА. Сейчас это просто шоу-поединок без спортивной составляющей. В России про результат этого боя узнают из телеграм-каналов, но американская публика будет смотреть в прямом эфире. Бой Роузи – Карано похож на шоу из реслинга. Вполне возможно, для этого поединка тоже напишут сценарий», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

