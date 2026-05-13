«Это бомба». Камару Усман предложил следующего соперника для Чимаева в UFC

«Это бомба». Камару Усман предложил следующего соперника для Чимаева в UFC
Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман считает, что бывший обладатель титула в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев должен сразиться с бразильцем Пауло Костой в следующем бою.

«Вспомните, как здорово смотрелся Пауло Коста [в бою с Азаматом Мурзакановым]. Послушайте, это бомба! Настоящая бомба. Мы знаем, как тяжело повалить Пауло Косту и удержать. Это бомба», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле на турнире UFC 327 в Майами (США), Коста победил техническим нокаутом россиянина Азамата Мурзаканова, успешно дебютировав в полутяжёлом весе (до 93 кг).

