Генри Сехудо назвал победителя в бою Волкова и Кортес-Акосты на UFC 328

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу российского бойца тяжёлого дивизиона (до 120 кг) Александра Волкова в поединке с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Всё правильно. Я не могу злиться на решение. Поражения Вальдо вредят тяжёлому дивизиону. Он – нокаутёр, у него есть история. Но инициатива была целиком за Волковым. Послушайте, 88 точных ударов против 54. У Волкова 51 бой в карьере, чёрт возьми, и он продемонстрировал свой опыт. Он почти двукратно превзошёл Вальдо. Он защищал себя, использовал рост и попадал. Он выступил правильно против Акосты», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

