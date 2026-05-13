Тарасов: Нганну уходил из UFC за огромными деньгами. Бой с Джейком Полом озолотит обоих

Менеджер российских бойцов MMA Виталий Тарасов высказался о предстоящем поединке между камерунцем Фрэнсисом Нганну и бразильцем Фелипе Линсом, который состоится 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

«Не сказал бы, что Нганну возвращается в ММА. Видели его в клетке всего полтора года назад, когда он дрался с Ренаном Феррейрой. Некоторые бойцы, не завершая карьеры, ловят паузы побольше. Назвать бой Нганну с Фелипе Линсом крутым событием тоже нельзя из-за полного отсутствия медийки у Линса. Но здесь нужно понимать контекст. Нганну и Джейк Пол активно раскручивают потенциальный поединок. На пресс-конференции они вроде бы уже договорились о бое. Поэтому задача Линса – побыстрее упасть в нокаут, чтобы на его фоне, возможно, даже прямо на нём Джейк Пол и Нганну провели стердаун и пообещали друг друга вырубить. Фрэнсис уходил из UFC, чтобы зарабатывать на своём имени огромные деньги. Бой с Джейком Полом озолотит обоих», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.