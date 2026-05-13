Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг: не жаловался бы, если бы следующим стал бой Стрикленда и Пайфера

Биспинг: не жаловался бы, если бы следующим стал бой Стрикленда и Пайфера
Комментарии

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг выступил за организацию поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между американцами Шоном Стриклендом и Джо Пайфером.

«Если смотреть на статистику, то это должен быть Нассурдин Имавов, но кто знает. Возможно, это будет Джо Пайфер.

Я хотел бы увидеть захватывающий поединок. Нассурдин Имавов – настоящий претендент, но мы ещё не видели боя [Стрикленда] с Джо Пайфером. Джо Пайфер побил Исраэля Адесанью, он идёт на серии из четырёх побед и единственное поражение в UFC потерпел от Джека Херманссона из-за того, что устал. Похоже, что он исправил ошибки. Я бы не стал жаловаться, если бы следующим стал поединок Шона Стрикленда и Джо Пайфера», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Джо Пайфер вошёл в топ-6 среднего веса UFC после победы над Адесаньей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android