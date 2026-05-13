Биспинг: не жаловался бы, если бы следующим стал бой Стрикленда и Пайфера

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг выступил за организацию поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между американцами Шоном Стриклендом и Джо Пайфером.

«Если смотреть на статистику, то это должен быть Нассурдин Имавов, но кто знает. Возможно, это будет Джо Пайфер.

Я хотел бы увидеть захватывающий поединок. Нассурдин Имавов – настоящий претендент, но мы ещё не видели боя [Стрикленда] с Джо Пайфером. Джо Пайфер побил Исраэля Адесанью, он идёт на серии из четырёх побед и единственное поражение в UFC потерпел от Джека Херманссона из-за того, что устал. Похоже, что он исправил ошибки. Я бы не стал жаловаться, если бы следующим стал поединок Шона Стрикленда и Джо Пайфера», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.