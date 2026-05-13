Камару Усман оценил победу Волкова в бою с Кортес-Акостой

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Александра Волкова в поединке с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Проблема Акосты заключается, как по мне, в следующем… Когда вы начинаете делать удивительные вещи в клетке, многое происходит и за её пределами. Теперь вы – нокаутёр. Теперь вас хотят увидеть, потому что бьёте и сносите людей. И это вопрос времени, когда вы в это поверите.

Однако затем вы встречаетесь с кем-то, у кого достаточно опыта не драться. Волков просто не стал драться! Волков высокий, длинные ноги, и он ими бьёт. Вот всё, что он делал! Он пинал, двигался, пинал, двигался, оставался на дистанции, иногда пробивал джеб. Вальдо просто не смог понять, как сократить дистанцию, чтобы попасть комбинацией», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

