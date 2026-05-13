Сен-Пьер: Чимаев очень быстро устал в бою со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Похоже, что Хамзат очень быстро устал. Возможно, он согнал слишком много веса. Иногда вещи, нам неподвластные, влияют на исход боя. Невероятное выступление от Шона. Он заставил Хамзата отдать много сил, чтобы удержать его, Хамзат выглядел очень уставшим. Когда он совершил бросок во втором раунде, то упал на спину. Не знаю, что произошло. Это стало поворотным моментом в бою. Затем у него открылось второе дыхание, и он вернул контроль», — приводит слова Сен-Пьера издание MMAJunkie.