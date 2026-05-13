Экс-чемпион UFC: в полутяжёлом весе Чимаеву сможет дать отпор только Анкалаев

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд высказался о перспективах россиянина Хамзата Чимаева в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«В 93 кг никто не сможет составить ему конкуренцию. Хамзат будет доминировать в партере, и отпор сможет дать только Магомед Анкалаев.

В полутяжёлом весе практически нет борцов, там одни ударники. Хамзату будет ещё легче. Хотя лично я бы не хотел, чтобы он уходил из среднего веса после поражения от Шона [Стрикленда]», — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее Камару Усман предложил следующего соперника для Чимаева в UFC.

