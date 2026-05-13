Том Аспиналл прокомментировал поражение Чимаева в бою со Стриклендом

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Напомним, Чимаев уступил раздельным судейским решением, потеряв чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг).

«Если честно, считал, что Хамзат легко выиграет этот бой. Как же я ошибался. Шон здорово подготовился и показал, что даже Чимаеву можно бросить вызов. Теперь я хотел бы увидеть второй бой. Хочу увидеть реванш», – заявил Аспиналл на своем YouTube-канале.

