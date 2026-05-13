Брэди — о Чимаеве и Стрикленде: нельзя говорить такое и потом вести себя как приятели

Полусредневес UFC Шон Брэди раскритиковал примирение бойца Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, и чемпиона в среднем весе американца Шона Стрикленда после их боя на UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Если ты говоришь о моей маме, моих детях, моей религии — я буду драться с тобой, если увижу на парковке. Как Питер Гриффин и петух в «Гриффинах» — они всегда дерутся. Нельзя говорить о людях такое и потом вести себя как приятели. Я понимаю продажу боя, но есть вещи, которые просто нельзя говорить. Когда переходишь черту, обратного пути нет — как у Конора и Хабиба.

Я фанат обоих, но, когда они начали давать друг другу пять в клетке, я подумал: «Вы только что устроили всё это — охрану, трэш-ток — и ради чего?» Бой был хороший, но это было не то, что мы все ожидали. Я был немного разочарован. Если уж ты говоришь все эти вещи, ты должен сохранять ту же энергию навсегда», — сказал Брэди в прямом эфире шоу The Ariel Helwani Show.

