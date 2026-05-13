Диаз — о возвращении Порье: ты отступил, не впутывай меня в это дерьмо

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз ответил экс временному чемпиону UFC в лёгком весе соотечественнику Дастину Порье, который заявил о готовности вернуться в организацию ради боя с ним.

«Мне не особо интересно, если он вдруг заявится и начнёт с кем‑то конфликтовать. Я не дерусь с бойцами на пенсии. Он соскочил чуть раньше срока, так что это не тот, кто меня бы всерьёз заинтересовал. Вернись в игру и начни выяснять отношения с людьми по‑настоящему. Куда, чёрт возьми, ты подевался? «Я вернусь ради тебя сейчас». Нет, не возвращайся из‑за меня. Отдохни. Поспи как следует.

Он разволновался, когда с кем‑то подрался, и говорит: «Я на пенсии. О, это было так здорово!» — целый момент какой‑то чрезмерной эмоциональности, когда ему понадобилось поговорить о своих чувствах и о том, что он со всем этим закончил. А потом он такой: «О, какого чёрта я сделал?»

Да, ты вёл себя не лучшим образом в интервью после боя: сложил перчатки, чуть не расплакался, а через две недели вдруг: «Я хочу драться с Нейтом, я вернусь ради Нейта». Да ты толком и не уходил, приятель. Ты просто отступил. Не впутывай меня в это дерьмо. Ты не готов. Вернись в игру и начни по‑настоящему соперничать», — приводит слова Диаза издание MMA Junkie.

Бой Диаза и Порье должен был состояться на UFC 230 в 2018 году, но был отменён из-за травмы бедра у Порье. Порье завершил карьеру в июле 2025 года. Диаз проведёт следующий бой против Майка Перри 17 мая на турнире MVP MMA на Netflix.