Тренер Сен-Пьера — Чимаеву: пожалуйста, приезжай тренироваться со мной и привози Царукяна

Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, обратился к Хамзату Чимаеву после его поражения от Шона Стрикленда на UFC 328.

«Я умоляю вас. Кто-нибудь, донесите это до него. Хамзат, приезжай тренироваться со мной. Приезжай в Монреаль. Обещаю: если приедешь, ты не будешь выдыхаться. Привози с собой Армана Царукяна. Хамзат Чимаев, Арман Царукян — приезжайте тренироваться со мной.

Приезжайте посмотреть, как мы готовимся, чтобы ваша физическая форма была лучше, чем когда-либо, ваша ударка — лучше, чем когда-либо, ваша работа ног — лучше, чем когда-либо. Обещаю. Если ты, Хамзат Чимаев, приедешь тренироваться со мной, это [поражение] с тобой больше никогда не случится.

Я очень надеюсь, что он получит это сообщение. Пожалуйста, приезжай тренироваться со мной и Жоржем Сен-Пьером, и мы сделаем всё возможное, чтобы твою руку подняли — неважно, чего это будет стоить, сколько энергии потребуется, сколько часов придётся работать, — мы сосредоточимся на том, чтобы твоя рука была поднята.

Так что, если Хамзат Чимаев меня слышит — или кто-либо, кто его знает, — передайте ему это сообщение. Пожалуйста, дайте ему знать, что он более чем желанный гость и я бы с радостью принял его на тренировки у себя в зале как можно скорее», — приводит слова Захаби издание MMA Junkie.