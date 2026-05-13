Мухаммад — о Стрикленде: надеюсь, однажды заставлю этого клоуна истекать кровью

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о чемпионе организации в среднем весе Шоне Стрикленде, который после победы над Хамзатом Чимаевым извинился за оскорбления в адрес мусульман.

«Мне неинтересно слушать, что говорит Стрикленд. Потому что, скажу я вам, даже когда этот клоун извиняется: «Прошу прощения у моих мусульманских фанатов, я просто раскручивал бой» — нет, это не раскрутка, когда речь заходит о религии.

Он постоянно так делает: сперва несёт глупости, а потом: «Я люблю этого парня, он лучший, бла-бла-бла». Нет. Когда ты трогаешь религию, когда ты трогаешь семью — это воспринимается совсем иначе. Надеюсь, однажды, пока всё не закончилось, я войду в клетку с этим клоуном и заставлю его истекать кровью», — сказал Мухаммад в видео для своего YouTube-канала.