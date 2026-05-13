Стрикленд — о реванше с Чимаевым: одержи пару побед, и я снова тебя увижу

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд сразу после победы над экс-чемпионом организации Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, на UFC 328 заявил, что не намерен давать немедленный реванш.

«Нет, опять же, как всегда: одержи пару побед и я снова с тобой увижусь. Так это и работает. Я искренне считаю, что системы рейтингов в UFC имеют вес. Они должны иметь вес, и всякий раз, когда это не так, спорт, на мой взгляд, принижается. Так что просто добейся пары побед — и я снова тебя увижу», — сказал Стрикленд сразу после боя.

Американец одержал победу раздельным судейским решением (48-47, 48-47, 47-48).