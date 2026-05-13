Тренер Стрикленда — об отношениях Шона и Хамзата Чимаева: это была стопроцентная вражда

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда, опроверг предположения, что конфликт его бойца с Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, был постановочным.

«Это была вражда. Стопроцентная вражда, и это даже забавно. Мы с тобой об этом говорили. Ты меня спросил: «Чего ты ждёшь после всего этого?» А я ответил: «Надеюсь, они пожмут друг другу руки, забудут прошлое и, может, однажды Хамзат снова будет тренироваться с нами в зале». Именно на это я искренне надеялся, но считал ли я это реалистичным? Скорее всего, нет. Эти парни друг друга недолюбливали.

И мне не хочется использовать эту аналогию, но, по словам нашего менеджера Лэнса, она была очень точной — я даже замер на секунду, когда он это сказал. Лэнс заявил: «Знаешь, в чём тут суть? Это как момент ясности после оргазма» — и он попал в точку.

То есть эти ребята ненавидели друг друга, готовы были друг друга прикончить, а потом провели 25 минут лицом к лицу — бой с минимальным перевесом в решении судей, который, кажется, отнял у каждого по несколько лет жизни. Как после такого не начать уважать соперника напротив?

Хотя бы в течение 15 или 10 минут после боя между ними появилось что‑то общее, какая‑то точка соприкосновения. Лэнс посмотрел на меня и говорит: «Знаешь, что это такое? Это и есть тот самый момент ясности после оргазма». Я ему: «Брат, ты попал в самую точку», — приводит слова Никсика издание MMA Fighting.