Стали известны гонорары Чимаева и Стрикленда за титульный бой UFC 328

Обнародованы суммы выплат участникам турнира UFC 328, прошедшего в Ньюарке (США). По данным GiveMeSport, бывший чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев заработал $ 3,09 млн — почти втрое больше, чем новый обладатель пояса Шон Стрикленд ($ 1,08 млн).

В соглавном событии Джошуа Ван, защитивший титул чемпиона в наилегчайшем весе, получил $ 742 тыс., а его соперник Тацуро Таира — $ 532 тыс. Оба также заработали по $ 100 тыс. в качестве бонуса за «Бой вечера».

Среди других участников:

Александр Волков — $ 366 тыс.;

Грант Доусон — $ 286 тыс.;

Роман Копылов — 261 тыс.

Самые скромные выплаты у Османа Диаса и Джордена Сантоса — по $ 20 тыс.