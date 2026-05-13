Стали известны гонорары Чимаева и Стрикленда за титульный бой UFC 328

Обнародованы суммы выплат участникам турнира UFC 328, прошедшего в Ньюарке (США). По данным GiveMeSport, бывший чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев заработал $ 3,09 млн — почти втрое больше, чем новый обладатель пояса Шон Стрикленд ($ 1,08 млн).

UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

В соглавном событии Джошуа Ван, защитивший титул чемпиона в наилегчайшем весе, получил $ 742 тыс., а его соперник Тацуро Таира — $ 532 тыс. Оба также заработали по $ 100 тыс. в качестве бонуса за «Бой вечера».

UFC 328, Ньюарк, США
Джошуа Ван (W) — Тацуро Таира
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
TKO
Тацуро Таира

Среди других участников:

  • Александр Волков — $ 366 тыс.;
  • Грант Доусон — $ 286 тыс.;
  • Роман Копылов — 261 тыс.

Самые скромные выплаты у Османа Диаса и Джордена Сантоса — по $ 20 тыс.

