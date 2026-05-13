Тренер Стрикленда: хотели получить 20-30% от гонорара Чимаева за провал веса

Главный тренер Шона Стрикленда Эрик Никсик признался, что команда всерьёз рассчитывала получить часть гонорара Хамзата Чимаева, если бы тот не сделал вес перед турниром UFC 328.

«Весь этот разговор о несоответствии весу — не в том, что кто-то не сделал вес и всё такое. Люди забывают: я не знаю, сколько получил Хамзат [в качестве гонорара], но штраф 20-30% — это огромные деньги. Эти деньги могли бы уйти в карман Шону.

Нам было важно только одно: «Да, мы хотим получить эти штрафные деньги, хотим этот бонус, детка». А в остальном — как есть, так есть. Мы бы всё равно дрались. Он [Чимаев] мог быть на 2 кг тяжелее — Шон всё равно согласился бы на бой, это не имеет значения. Но, знаешь, если бы он не сделал вес, это был бы хороший кусок денег. И мы бы тогда получили немного больше», — заявил Никсик в интервью для MMA Fighting.