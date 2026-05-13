Шон Стрикленд раскрыл список травм, с которыми он вышел на бой с Хамзатом Чимаевым

Новый двукратный чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд после победы над Хамзатом Чимаевым на UFC 328 сообщил о серьёзных травмах, с которыми он выступал в бою.

«Придётся это переварить», — написал Стрикленд в социальной сети X, перечислив повреждения: разрыв акромиально-ключичного сустава второго типа, расширенный SLAP-разрыв пятого типа, а также частичный надрыв вращательной манжеты плеча с тендинозом.

По данным атлетической комиссии Нью-Джерси, Стрикленд отстранён на неопределённый срок в связи с полученными травмами.

35-летний американец стал двукратным чемпионом UFC в среднем весе, победив Чимаева раздельным решением, и присоединился к Исраэлю Адесанье как единственный боец, владевший этим поясом дважды.