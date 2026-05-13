Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд раскрыл список травм, с которыми он вышел на бой с Хамзатом Чимаевым

Шон Стрикленд раскрыл список травм, с которыми он вышел на бой с Хамзатом Чимаевым
Комментарии

Новый двукратный чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд после победы над Хамзатом Чимаевым на UFC 328 сообщил о серьёзных травмах, с которыми он выступал в бою.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Придётся это переварить», — написал Стрикленд в социальной сети X, перечислив повреждения: разрыв акромиально-ключичного сустава второго типа, расширенный SLAP-разрыв пятого типа, а также частичный надрыв вращательной манжеты плеча с тендинозом.

По данным атлетической комиссии Нью-Джерси, Стрикленд отстранён на неопределённый срок в связи с полученными травмами.

35-летний американец стал двукратным чемпионом UFC в среднем весе, победив Чимаева раздельным решением, и присоединился к Исраэлю Адесанье как единственный боец, владевший этим поясом дважды.

Сейчас читают:
Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android