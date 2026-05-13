О'Мэлли заявил, что фактически дерётся в соглавном бою турнира UFC в Белом доме

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли выразил недовольство своим статусом в карде турнира UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня на лужайке Белого дома.

«Я фактически в соглавном бою. Бой Алекса Перейры с Сирилем Ганом и бой Илии Топурии с Джастином Гэтжи — оба главные события. Давайте просто называть вещи своими именами, меня не нужно постоянно опускать в карде», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости страны.