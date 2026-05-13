Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Верхувен — о бое с Усиком: понимаю, почему люди думают, что у меня нет шансов

Верхувен — о бое с Усиком: понимаю, почему люди думают, что у меня нет шансов
Комментарии

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился ожиданиями от поединка против экс абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Давление всегда есть, но самое важное — наслаждаться процессом, а не только боем. Я понимаю, почему люди думают, что у меня нет шансов. Это болельщики бокса, большинство из них, вероятно, не следят за кикбоксингом и понятия не имеют, кто такой Рико. А я доминирую в тяжёлом кикбоксинге больше десяти лет. Я привык к большим огням, большой сцене, интервью, давлению. Мишень на моей спине висит так долго, потому что у меня было то, чего хотели другие. Я чувствую себя как рыба в воде», — заявил Верхувен в интервью изданию DAZN Boxing.

Сейчас читают:
Сносил легенд кикбоксинга, снимался в кино с Ван Даммом. Крутой Рико Верхувен
Сносил легенд кикбоксинга, снимался в кино с Ван Даммом. Крутой Рико Верхувен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android