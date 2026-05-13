Главная Бокс/ММА Новости

Усик назвал пятёрку лучших боксёров вне зависимости от весовой категории

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик в коротком видео для аккаунта DAZN Boxing в социальной сети Х назвал свой личный топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории.

В него попали:

  • Теренс Кроуфорд;
  • Сауль «Канело» Альварес;
  • Шакур Стивенсон;
  • Энтони Джошуа;
  • Тайсон Фьюри.

В последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

