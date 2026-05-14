Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос спрогнозировал нокаут в бою Перейры и Гана

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Джуниор дос Сантос поделился прогнозом на поединок между Алексом Перейрой и Сирилем Ганом, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

«На самом деле я думаю, он [Перейра] покажет очень хороший результат — особенно в своём дебютном бою против Гана. Считаю, что это отличный поединок для него из‑за его стиля. В какой‑то момент он нокаутирует Сириля в своём дебюте в тяжёлом весе», — сказал дос Сантос в эфире The Ariel Helwani Show.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.