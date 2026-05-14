«Результат мог быть предрешён». Люк Рокхолд — о бое Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд, входивший в лагерь Хамзата Чимаева, усомнился в честности судейского решения по итогам титульного боя на UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Может, именно поэтому он [Шон Стрикленд] и выиграл — из-за коэффициентов +400 или +500. Я считаю, что победил Хамзат. Он забрал четвёртый и пятый раунды, контролировал темп и определял, как завершится бой, а именно это делают чемпионы, именно такой боец заслуживает титула.

Джеб нужен, чтобы переломить ход поединка. Каждый джеб Стрикленда заставлял Хамзата отступать. Но нужно наносить урон и оттеснять соперника назад.

Единственный раунд, который однозначно остался за Шоном, — второй. Третий был равным и мог достаться любому. Четвёртый — полностью за Хамзатом. Именно он задавал темп и наносил более мощные удары. Шон бил чистые джебы, но в основном отвлекающие и лёгкие — это была, скорее, подготовка, оборонительная работа.

В пятом раунде Хамзат тоже оттеснил его назад. Он мог выиграть первый, третий, четвёртый и пятый. Единственный чёткий раунд за Стриклендом — второй. Хамзат бил мощнее. В этом нет логики. Единственное объяснение — он был аутсайдером с коэффициентом +500.

Иногда бывают сомнительные моменты в том, кого хотят видеть победителем. Возможно, просто хотели, чтобы выиграл Шон, потому что это Шон. Результат мог быть предрешён», — заявил Рокхолд в подкасте JAXXON.

Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
