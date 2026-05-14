Роган — о гипотетическом бое Джонса и Перейры в их прайме: это было бы просто безумием

Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о гипотетическом поединке между праймовыми версиями 38-летнего бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американца Джона Джонса и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Алекса Перейры.

«Тот Алекс, который победил Магомеда Анкалаева, тот Алекс, который нокаутировал Иржи Прохазку, расправлялся с каждым соперником, тот Алекс, который одолел Джамала Хилла, — такой Алекс Перейра в паре с Джоном Джонсом в их лучшие годы был бы просто безумием», — сказал Роган в своём подкасте Joe Rogan Experience.

