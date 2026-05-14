Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Шамиль Мусаев сразится за вакантный титул PFL в июле

Россиянин Шамиль Мусаев сразится за вакантный титул PFL в июле
Американский промоушен PFL анонсировал турнир, который состоится 26 июля в Вашингтоне (США).

В главном событии российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шамиль Мусаев сразится за вакантный титул с американцем Тэдом Джином.

Шамилю Мусаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2024-го выступает в PFL. Становился победителем Гран-при организации. Всего на его счету 19 побед и одно поражение.

Тэду Джину 27 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2023-го выступает в PFL. Становился победителем Гран-при организации. Всего на его счету 12 побед и ни одного поражения.

