«Самый тяжёлый момент в моей жизни». Нганну вспомнил о смерти 15-месячного сына

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну поделился воспоминаниями о смерти 15-месячного сына Коби, ушедшего из жизни в 2024 году.

«В последний раз, когда я его видел, я выходил из апартаментов к лифту. Мой брат держал его на руках, а он плакал, не желая, чтобы я уходил. Но я знал, что вернусь. Я считал, что всё будет хорошо. Такие моменты ты воспринимаешь как должное. Когда это произошло, внезапно я начал задумываться: «А куда я вообще иду?»

В тот момент я думал: «Я должен вернуться. Может, перенести рейс? Остаться ещё на день-два». Вы осознаёте, что многие вещи, которые кажутся важными сейчас, в действительности таковым не являются. Это был самый тяжёлый момент в моей жизни. И я знаю, что он изменил меня и моё будущее», — сказал Нганну в интервью Даниэлю Кормье.