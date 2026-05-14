Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кайо Борральо оценил перспективы Чимаева в полутяжёлом весе UFC

Кайо Борральо оценил перспективы Чимаева в полутяжёлом весе UFC
Комментарии

Бразильский боец UFC Кайо Борральо высказался о перспективах россиянина Хамзата Чимаева в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Чимаев способен стать чемпионом в полутяжёлом весе. Он победил Дрикуса дю Плесси, не дав тому ни единого шанса! В полутяжёлом весе нет хороших борцов», – сказал Борральо в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хамзату Чимаеву 32 года. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.

Материалы по теме
Жорж Сен-Пьер назвал победителя в бою Чимаева и Стрикленда

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android