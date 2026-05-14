Кайо Борральо оценил перспективы Чимаева в полутяжёлом весе UFC

Бразильский боец UFC Кайо Борральо высказался о перспективах россиянина Хамзата Чимаева в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Чимаев способен стать чемпионом в полутяжёлом весе. Он победил Дрикуса дю Плесси, не дав тому ни единого шанса! В полутяжёлом весе нет хороших борцов», – сказал Борральо в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хамзату Чимаеву 32 года. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.

