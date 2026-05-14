«Это будет одностороннее избиение». Эррол Спенс — о бое с Тимом Цзю

Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший высказался о предстоящем поединке с австралийцем Тимом Цзю, который состоится 25 июля в Австралии.

«Как пройдёт бой? Это будет одностороннее избиение. Он выложит все карты на стол и покажет всё, на что способен. Но я устрою шоу, после которого все скажут: «Чёрт, Эррол Спенс вернулся», — приводит слова Спенса FOX Sports.

Эрролу Спенсу 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2019-м – объединённым чемпионом. Всего на его счету 28 побед (22 – нокаутом) и одно поражение.

