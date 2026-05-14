«Уничтожат». Шакур Стивенсон дал категоричный прогноз на бой Спенс — Цзю

Непобеждённый чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке между соотечественником Эрролом Спенсом-младшим и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 25 июля в Австралии.

«Я ставлю на Эррола. Не думаю, что Тим Цзю сможет что-либо с ним сделать. Не вижу Тима Цзю парнем, который побьёт Эррола.

Чувствую, что опыт добром не обернётся. Как по мне, такого бойца, как Цзю, предпочитающего ближний бой, уничтожат», — сказал Стивенсон в подкасте The Agnew Podcast.

Первая битва взглядов Тима Цзю и Эррола Спенса