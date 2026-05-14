Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в трансляции турнира MVP: Роузи — Карано

Бывшие чемпионы UFC Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в трансляции турнира MVP, который состоится 17 мая в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ожидается, что бойцы войдут в состав комментаторов.

Кард турнира MVP:

Ронда Роузи – Джина Карано;

Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;

Нейт Диаз – Майк Перри;

Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;

Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;

Фуми Энкута – Адриано Мораес;

Намо Фазил – Джейк Бабиан;

Давид Мгоян – Альберт Моралес;

Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.

