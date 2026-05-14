Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в трансляции турнира MVP: Роузи — Карано

Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в трансляции турнира MVP: Роузи — Карано
Бывшие чемпионы UFC Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в трансляции турнира MVP, который состоится 17 мая в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ожидается, что бойцы войдут в состав комментаторов.

Кард турнира MVP:

Ронда Роузи – Джина Карано;
Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;
Нейт Диаз – Майк Перри;
Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
Фуми Энкута – Адриано Мораес;
Намо Фазил – Джейк Бабиан;
Давид Мгоян – Альберт Моралес;
Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.

