Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в трансляции турнира MVP: Роузи — Карано

Бывшие чемпионы UFC Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в трансляции турнира MVP, который состоится 17 мая в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ожидается, что бойцы войдут в состав комментаторов.
Кард турнира MVP:
Ронда Роузи – Джина Карано;
Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;
Нейт Диаз – Майк Перри;
Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
Фуми Энкута – Адриано Мораес;
Намо Фазил – Джейк Бабиан;
Давид Мгоян – Альберт Моралес;
Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.
