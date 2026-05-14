Инсайдер: Вальтер Уокер выступит на турнире UFC в июне, есть соперник

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер выступит на турнире организации, который состоится 25 июня в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает журналист Лаэрте Виана в социальных сетях.

Соперником Уокера станет американец Томас Петерсен.

Вальтеру Уокеру 28 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

Томасу Петерсену 31 год. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и три поражения.

