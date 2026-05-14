Фрэнсис Нганну отреагировал на участие Джона Джонса в турнире MVP, где пройдёт его бой

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал новость об участии американца Джона Джонса в турнире MVP, который состоится 17 мая в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Нганну в соглавном событии проведёт поединок с бразильцем Фелипе Линсом. Джонс вместе с соотечественником Кейном Веласкесом войдёт в состав комментаторов.

«Здорово, будет очень интересно увидеть Джона Джонса на той же арене за просмотром… У меня большое уважение к Кейну и его убеждениям. Я дрался с ним и также уважаю его как соперника. Но если говорить о Джоне Джонсе, будет очень интересно увидеть его», — сказал Нганну на пресс-конференции.

