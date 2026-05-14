Джек Делла Маддалена прервал молчание после поражения от Пратеса

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена прокомментировал поражение в поединке с бразильцем Карлосом Пратесом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

Напомним, Делла Маддалена уступил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Спасибо всем за любовь и поддержку. Я невероятно горжусь тем, что представляю свой зал, свою семью, свой город и свою страну. На этот раз результат не оправдал ожиданий, но это был желанный вызов – бои с самыми жестокими и жёсткими соперниками», — написал Делла Маддалена в социальных сетях.

