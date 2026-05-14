«Не финишировал в первом бою, сделаю это во втором». Малыхин — о реванше с Кейном
Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о предстоящем титульном реванше с сенегальцем Умаром Кейном, который состоится 15 мая в Бангкоке (Таиланд).
Прочие бои 2026. ONE
Умар Кейн — Анатолий Малыхин
15 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
Умар Кейн
Не началось
Анатолий Малыхин
«Я не финишировал его в первом бою, но сделаю это во втором. Самый большой урок? Не оставляй всё на судей. Закончи бой.
Мою нокаутирующую мощь нельзя игнорировать. Я финишировал всех моих соперников, и он – следующий. Он говорит, что «проглотил мой левый хук» и не почувствовал его, но есть фото, говорящее об обратном. Его губы отлетели на 20 см от лица. Вот правда.
Я готовлюсь нокаутировать его. Это всегда моя цель. Болельщики знают об этом. Вот почему они смотрят мои бои», — приводит слова Малыхина издание The Sporting News.
