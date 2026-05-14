«Мне нравится, как он дерётся». Экс-чемпион UFC высказался о Сусуркаеве

Бывший чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу высказался о непобеждённом бойце среднего веса (до 84 кг) организации россиянине Байсангуре Сусуркаеве.

«Мне нравится, как он дерётся. У него расслабленная стойка, он бил ногами по разным уровням, расставлял ловушки, и он делал это на протяжении всего боя, раздёргивал движениями бедром… И он остаётся расслабленным.

В какой-то момент боя [с Джорденом Сантосом] он поднял высокий блок, не знаю зачем, особенно против боксёра. Зачем это делать? Он был очень хорош в уклонах и передвижении. Мне нравится его стиль», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.

Сусуркаев провёл спарринг с де Риддером