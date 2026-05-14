Ти Джей Диллашоу: Кортес-Акоста мог победить в бою с Волковым

Бывший чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Александра Волкова в поединке с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Кортес мог победить в этом бою, но, к сожалению, он дал Волкову возможность на протяжении всего боя оставаться на дистанции для ударов ногами. Парень хотел держаться подальше и постоянно выбрасывал удары ногами. Он даже не пытался подготовить их, он просто бил.

Нужно было идти вперёд, делать уклоны головой, я бы хотел, чтобы Акоста намного больше бил по корпусу. Он охотился за головой и пытался тяжело попасть справа. Нужно было ставить Волкова пятиться. Тяжело бить ногами, когда ты пятишься. Кортес остался на дистанции удара ногой. Волков проделал хорошую работу», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.

Генри Сехудо назвал победителя в бою Волкова и Кортес-Акосты на UFC 328
