Раунтри: было бы интересно увидеть Сусуркаева против кого-то из рейтинга UFC

Бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри высказался о непобеждённом бойце среднего веса (до 84 кг) организации россиянине Байсангуре Сусуркаеве.

«Да, думаю, поединок с кем-то из рейтингов был бы хорошим для него. Но эти бои будут жёстче. Когда вы попадёте в рейтинг, то начинаете проходить через жёсткие бои. Это был бы хороший тест для него. Он всё ещё на старте своей карьеры. Если он проведёт ещё один бой перед этим, я пойму, но было бы интересно увидеть, как он справится», — сказал Раунтри в подкасте JAXXON.

Ранее экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу высказался о Сусуркаеве.

