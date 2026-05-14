Люк Рокхолд — об Аспиналле: у него ненастоящий пояс UFC, нужно побеждать лучшего

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд высказался о введении временных титулов в организации.

«Перестаньте хвалить временных чемпионов, потому что они не чемпионы. Пояс не получают со второго места. Единственный настоящий гангстер, который никогда не признавал временный титул, это Джастин Гэтжи. Он единственный, кто выбросил пояс, ведь он знает, какая это глупость. А все остальные парни… Даже чемпион в тяжёлом весе. У него ненастоящий пояс, это был временный пояс, который стал настоящим. Я отношусь к этому серьёзно, вы должны победить лучшего», — сказал Рокхолд в подкасте JAXXON.

