Дарья Железнякова дала прогноз на бой Карано и Роузи

Российский боец UFC Дарья Железнякова высказалась о предстоящем поединке между американками Рондой Роузи и Джиной Карано, который состоится на турнире MVP 17 мая в Лос-Анджелесе (США).

«Да, мне интересно посмотреть этот бой. Ставлю на Джину Карано. Обе спортсменки являются ветеранами женского MMA и точно заслуживают внимания», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.