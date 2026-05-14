Железнякова оценила форму Нганну перед поединком с Линсом

Российский боец UFC Дарья Железнякова высказалась о предстоящем поединке между камерунцем Фрэнсисом Нганну и бразильцем Фелипе Линсом, который состоится 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

«У меня мало информации о Линсе. Но я тренировалась у тренера Нганну и знаю, что он сейчас находится в очень хорошей форме, вероятно, в лучшей в своей жизни. Ждём бой», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Фрэнсису Нганну 39 лет. Камерунец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2013 года. Всего на его счету 18 побед и три поражения.

Фелипе Линсу 40 лет. Бразилец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2005 года. Всего на его счету 18 побед и пять поражений.