Ти Джей Диллашоу назвал свой счёт в бою Чимаева и Стрикленда

Бывший чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Напомним, Чимаев уступил раздельным судейским решением, потеряв чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг).

«Я понимаю, почему у меня получилось иначе. Я отдал Чимаеву первый, четвёртый и пятый [раунды]. Просто из-за движения вперёд и более тяжёлых попаданий. Он проводил тейкдауны без урона, но он их проводил. Это было очень близко. Я не могу понять, как можно выиграть бой, выбрасывая джеб и отступая», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.