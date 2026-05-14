«В MMA всё нужно смешивать». Экс-чемпион UFC назвал ошибки Чимаева в бою со Стриклендом

Бывший чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Он никогда не бьёт под удар. Он выбрасывает либо один удар, либо два. Он пробивал джебы в живот, но не переводил на голову. Я хотел бы увидеть, чтобы он смешивал техники в попытке нанести удар.

Он знал, что Шон выбросит тысячу чёртовых джебов. Как можно было не подготовиться к тому, чтобы контратаковать джеб? Я очень хотел бы увидеть его в стойке левши, это перекрывает джеб. Контратаковать становится намного легче, уходить, из стойки левши многое можно сделать.

Все боятся его бросков. Сделай ложный бросок, а затем вернись в стойку. Ему нужно начать смешивать всё это. Очевидно, он доминирует в позиции сверху, великолепно меняет положения, остаётся за спиной… Хамзат славится этим. Но ему нужно смешивать всё в MMA», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.