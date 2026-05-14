Анатолий Малыхин провёл битву взглядов с Умаром Кейном перед реваншем в ONE

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин провёл битву взглядов с действующим обладателем титула One Championship в тяжёлом весе сенегальцем Умаром Кейном перед реваншем, который пройдёт завтра, 15 мая, в Таиланде.

Напомним, первый бой между Анатолием и Умаром прошёл на турнире ONE 169, который состоялся 8 ноября 2024 года в Бангкоке. На кону противостояния стоял титул One Championship в тяжёлом весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя Сенегала раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.