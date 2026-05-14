Диаз: Чимаев строил из себя воина, а на деле побежал одевать пояс тому, кто его оскорблял

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз раскритиковал поведение соотечественника Шона Стрикленда и представителя ОАЭ Хамзата Чимаева после боя. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) –а на кону стоял титул UFC в среднем весе – и завершилось победой Шона раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Чимаев и Стрикленд — это два клоуна. Хамзат строил из себя такого грозного воина, а на деле побежал одевать пояс человеку, который оскорблял его близких и народ. Фальшивые пояса и фальшивые люди. Это нынешние реалии бойцовского мира», — сказал Стрикленд в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Аура непобедимого Чимаева разрушена. Что теперь ждёт Хамзата?
