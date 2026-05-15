Умар Кейн — Анатолий Малыхин: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 мая, в Таиланде пройдёт турнир лиги One Championship, в главном событии которого пройдёт противостояние россиянина Анатолия Малыхина и сенегальца Умара Кейна. Для бойцов это будет реванш. На кону поединка будет стоять титул One Championship в тяжёлом весе.

Бой начнётся ориентировочно в 14:30 мск. Его можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец».

Напомним, первый бой между Анатолием и Умаром прошёл на турнире ONE 169, который состоялся 8 ноября 2024 года в Бангкоке. На кону противостояния стоял титул One Championship в тяжёлом весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя Сенегала раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.