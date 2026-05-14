«Уважаю Ислама, он очень талантливый. Надеюсь, наш бой состоится». Топурия — о Махачеве

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия с уважением высказался в адрес 34-летнего чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, отметив, что всё ещё надеется подраться с ним.

«Ислам очень талантливый боец. Я уважаю его как спортсмена. Он долгое время доминировал в своём весе, неоднократно дрался за чемпионский пояс. Так что – что может быть лучше, чем проверить себя против такого человека, как Ислам? Все будут очень взволнованы этим поединком, и мне это нравится. Я люблю развлекать людей. Надеюсь, мой бой против Махачева состоится», — сказал Топурия в интервью на телеканале ESPN.