Жорж Сен-Пьер: Стрикленду стоит взять прозвище Бугимен

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер выразил уверенность, что действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду стоит сменить прозвище после успехов в октагоне.

«Шансы были явно в пользу Хамзата. Думаю, Стрикленду стоит сменить прозвище на Бугимен. Он уже несколько раз шокировал мир. Шон побеждает тех, кого, по всеобщему мнению, победить не может. То, что Стрикленд вытворяет, просто невероятно. Он сделал это с травмой плеча, и это просто поразительно», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.