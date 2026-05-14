«Его отец миллиардер, но Арман сам совсем не лентяй. У него тело бога». Роган — о Царукяне

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган лестно высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна.

«Его отец миллиардер, но Арман сам совсем не лентяй. Он опровергает давнее убеждение, что если ты из богатой семьи, то не сможешь стать великим бойцом. Соперникам, которые выходят против этого армянского психопата, желают удачи. Он сложён, как греческий бог, и может бороться», — приводит слова Рогана аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.